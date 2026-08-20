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Premier League

Chelsea : João Pedro va prolonger

Par Maxime Barbaud
1 min.
Joao Pedro, l'attaquant de Chelsea @Maxppp

Chelsea cherche encore à fortement dégraisser son effectif, mais aussi à s’assurer la présence de certains sur le long terme. D’après les informations de Sky Sports, João Pedro (24 ans) va prochainement signer un nouveau contrat avec son club jusqu’en 2032, assorti à une option d’une année supplémentaire.

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L’annonce pourrait intervenir avant le match à Fulham lundi, comptant pour la 1ère journée de la Premier League. Arrivé l’an passé pour 63 M€ en provenance de Birghton, l’attaquant brésilien s’est rapidement mis au parfum, malgré les résultats irréguliers des Blues, avec 20 buts et 9 passes décisives en 50 matchs toutes compétitions confondues.

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