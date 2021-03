PL : Leicester crucifie Brighton sur le fil

Après une défaite 3-1 contre Arsenal et un match nul 1-1 contre Burnley, Leicester est en train de marquer le pas. Les Foxes voulaient rebondir ce samedi soir à l'occasion d'un déplacement sur la pelouse de Brighton & Hove Albion. Avec la possibilité de remonter à la deuxième place en cas de victoire, les joueurs de Brendan Rodgers ont vite été surpris. Après 10 minutes de jeu, Adam Lallana avait ouvert le score pour les Seagulls sur un bon service de Neal Maupay (1-0, 10e).

Surpris, Leicester est quand même resté dans son match et en seconde période Youri Tielemans trouvait idéalement Kelechi Ihenacho. L'attaquant nigérian ne tremblait pas et crucifiait Robert Sanchez (1-1, 62e). Les deux équipes se rendaient coup pour coup, mais finalement en fin de match les visiteurs ont pris l'avantage grâce à Daniel Amartey (2-1, 88e). Une victoire 2-1 pour Leicester qui redevient le dauphin de Manchester City et prend deux points d'avance sur Manchester United qui glisse au troisième rang.

Le classement de la Premier League