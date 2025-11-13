Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

EdF : la nouvelle sortie de Didier Deschamps sur son avenir

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Didier Deschamps à l'Euro 2024 @Maxppp

Plus on s’approche du Mondial, et plus on s’approche de la fin de l’ère Didier Deschamps en Equipe de France. Alors qu’il a déjà confirmé à multiples reprises qu’il ne comptait pas prolonger l’aventure plus loin que cette Coupe du Monde pour laquelle les Bleus viennent de se qualifier, il a encore été interrogé à ce sujet sur TF1.

« Ça peut surprendre mais je n’ai pas de nostalgie, je ne regarde pas encore derrière, le plus important c’est le présent et ce qui arrive. Après oui, probabalement, c’était sûrement ma dernière ici ce soir avec les Bleus », a expliqué le sélectionneur national après la victoire 4-0 contre l’Ukraine. Le retrouvera-t-on dans la zone technique du Parc des Princes à l’avenir ? Sûrement pas en tant qu’entraîneur du PSG, mais pourquoi pas en tant que visiteur avec un club français ou européen…

