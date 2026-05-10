Monaco se prépare à une vague de départs !

La saison de l’AS Monaco restera celle d’une occasion manquée. Après un exercice 2024-2025 prometteur, le club du Rocher a connu une saison en dents de scie, entamée par le limogeage d’Adi Hütter dès octobre, remplacé par Sébastien Pocognoli, avant de se stabiliser sans jamais vraiment convaincre. Sixième de Ligue 1, les Monégasques termineront la saison sans trophée, sans podium, et sans qualification européenne directe en Ligue des Champions. Ce dimanche au stade Louis-II face à Lille, le club tentera de finir sur une très bonne note alors que plusieurs joueurs risquent de vivre leur dernière à domicile.

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Car ce n’est un secret pour personne, l’AS Monaco ne peut plus se permettre de garder autant ses meilleurs éléments. Et pour beaucoup, le club du Rocher est vu comme un club tremplin pour lancer sa carrière. Considéré comme la plus grande valeur marchande du club, Maghnès Akliouche avait déjà été proche d’un départ la saison dernière. Après un exercice 2025-2026 plutôt réussi (7 buts et 11 passes décisives en 41 matches), il ne fait aucun doute qu’il sera très convoité cet été. Et justement le quotidien L’Équipe explique qu’il va disputer ses derniers matches à l’ASM.

Trois cadres sur le départ

Après Tottenham l’été dernier, cette fois, c’est Liverpool qui se pencherait sur son profil. Les Reds ont un chantier monumental à mener cet été, et la perspective de débourser une cinquantaine de millions d’euros pour le gamin issu de la Diagonale de Monaco ne constituerait pas un frein. Le PSG, qui le suit depuis longtemps, est également dans le dossier. L’international français (7 sélections) n’est pas le seul à partir puisque Lamine Camara devrait aussi faire ses valises. S’il est très apprécié de son coach Sébastien Pocognoli pour son attitude, le milieu sénégalais a aussi une très belle cote en Angleterre. Liverpool et Newcastle sont clairement sur le dossier. Et la Premier League devrait bien séduire le milieu de 22 ans estimé à 30 millions d’euros au moins.

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Enfin, autre perte très probable, celle de Folarin Balogun. Après deux premières saisons difficiles à Monaco, marquées par les blessures, l’international américain a enfin montré cette saison pourquoi le club avait misé 30 millions d’euros sur lui à l’été 2023. Meilleur buteur de l’effectif monégasque, il se verrait bien rentrer en Angleterre et Monaco, qui l’avait acheté à Arsenal pour 30 millions, devrait réaliser une jolie plus-value. Pour ce dossier, comme pour ceux d’Akliouche et Camara, l’ASM devrait être fixé après la Coupe du monde. Leur valeur pourrait varier en fonction de leur performance dans la compétition. Aucun club ne devrait passer à l’action avant même s’ils avanceront certainement leurs pions dès la fin de saison. Pour Monaco, il faudra ensuite trouver des remplaçants qualitatifs pour ne pas grandement s’affaiblir car la perte des trois meilleurs joueurs de l’effectif fera évidemment mal…