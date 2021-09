EdF : Didier Deschamps explique l'absence de Jonathan Clauss

La suite après cette publicité

Revenu en France après deux saisons passées à l’Armenia Bielefeld, Jonathan Clauss (29 ans) fait des merveilles avec le RC Lens. Joueur-clé du onze de Franck Haise, le latéral droit français réalise un excellent début de saison (1 but, 3 passes décisives en 8 matches de Ligue 1). De quoi lui faire espérer une convocation en équipe de France ? Au vu de la pénurie de latéraux droit chez les Beus, la question était loin d’être utopique. Finalement, Didier Deschamps ne l’a pas appelé et il s’en est expliqué.

« On suit énormément de joueurs, après chacun d'entre vous aura ses préférences, son chouchou. Il faut voir poste par poste, il y a à peu près cinq candidats à chaque poste... Avec le staff technique, nous sommes attentifs à beaucoup de joueurs, si je vous dis que je le surveille je vais le faire espérer et je ne suis pas là pour donner de l'espoir. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. On sait très bien ce qu'il fait évidemment, après ce n'est pas tout d'analyser la performance d'un joueur dans son club, il faut voir ce qu'il peut faire au niveau international, et il y a des paliers à franchir entre les deux », a-t-il confié en conférence de presse.