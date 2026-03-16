Atlético de Madrid : Juan Musso, le meilleur 2e gardien du monde qui menace Jan Oblak

Jan Oblak fait partie des meubles du côté de Madrid. Arrivé en 2014 pour remplacer Thibaut Courtois dans les cages du Vicente Calderon, il s’est vite affirmé comme un des meilleurs gardiens de la planète, statut qu’il a encore aujourd’hui du haut de ses 33 ans. Véritable légende de l’Atlético de Madrid, le Slovène va cependant manquer ce match retour de Ligue des Champions contre Tottenham, tout comme il a déjà loupé le derby madrilène face à Getafe ce week-end, la faute à un petit pépin physique.

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Est-ce pour autant la panique du côté de la capitale espagnole ? Clairement pas, puisque c’est Juan Musso qui va assurer l’intérim le temps que Jan Oblak se remettre de ses soucis. Arrivé à Madrid à l’été 2024 en prêt en provenance de l’Atalanta avant d’être acheté définitivement l’été dernier, le gardien argentin est clairement un des meilleurs gardiens remplaçants de la planète, et nul doute qu’il serait titulaire dans énormément de très bons clubs européens.

Le meilleur deuxième gardien du monde ?

Auteur d’une belle prestation ce week-end, Musso affiche effectivement des statistiques exceptionnelles comme l’indique Marca. Sur 17 rencontres disputées avec les Colchoneros, il a réussi à ne pas encaisser de but à 11 reprises. 11 clean sheets donc ; de meilleures statistiques que Jan Oblak à ses débuts, lui qui affichait 9 matchs sans encaisser sur le même nombre de premières rencontres. « C’est un deuxième gardien magnifique pour l’Atlético. En jouant régulièrement, à l’Atlético ou dans un autre club de Liga, il serait dans les meilleurs gardiens de première division », expliquait Santi Cañizares, ancien grand gardien et aujourd’hui consultant en Espagne.

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Ses statistiques sont meilleures que Jan Oblak, avec une moyenne de 0,78 but encaissé par match, contre 1,16 pour le numéro 1. Il réalise plus d’arrêts par tir cadré que le Slovène (83,78% contre 66,43%), et affiche une moyenne de 5,17 arrêts par but encaissé, contre 1,98 pour Oblak. De là à l’imaginer prendre la place de titulaire, il y a encore un monde, mais Musso confirme match après match qu’il est une alternative très crédible. Au point où il est déjà assuré d’être titulaire en finale de Copa del Rey, compétition pendant laquelle il a été décisif pour atteindre cette finale contre la Real Sociedad. Diego Simeone est absolument ravi de ses prestations, de son travail au quotidien et de son attitude, et Musso semble pour l’instant accepter son statut de remplaçant. Face à Tottenham, il aura encore une belle opportunité de prouver sa valeur…