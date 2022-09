L'Italie affrontera l'Albanie et l'Autriche en novembre prochain

La Squadra Azzurra affrontera deux nouvelles sélections, il s'agit en l'occurrence de l'Albanie et de l'Autriche. Après les prochaines rencontres contre l’Angleterre et la Hongrie en Ligue des Nations et avant la Coupe du Monde, compétition à laquelle ne participera pas la Nazionale suite à son élimination lors des barrages contre la Macédoine du Nord, la sélection italienne de Roberto Mancini jouera donc deux rencontres amicales supplémentaires.

La Fédération italienne de football (FIGC) a confirmé que les rencontres se joueront respectivement le mercredi 16 novembre au Stade Air Albania à Tirana et le dimanche 20 novembre au Ernst Happel Stadion à Vienne, toutes les deux à partir de 20h45.