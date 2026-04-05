OL : la frustration de Corentin Tolisso après le nul contre Angers

La trêve n’a pas eu l’effet escompté. Embourbés dans une série de huit matchs sans victoire avant cette fenêtre internationale, les Lyonnais ont encore été tenus en échec par Angers ce dimanche (0-0). À l’issue de la rencontre, Corentin Tolisso exprimait sa déception au micro de Ligue 1+.

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« Il y a de la déception, on avait à cœur de gagner ici et on savait que si on gagnait, on pouvait être potentiellement 3es en fonction du résultat de ce soir. Cette mauvaise passe ? C’est dur, tout le monde le voit, on est sur une mauvaise dynamique, et c’est compliqué de gagner les matchs. Maintenant, à part vous dire qu’on travaille énormément et qu’on n’est pas récompensé, je ne sais pas quoi vous dire. Il reste six matchs avant la fin de saison, il faudra gagner les 6 pour espérer être dans le haut du classement, mais on va pas abandonner, c’est une certitude. C’est loin d’être fini. »