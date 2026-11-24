Longuement blessé sur le début de saison, Frenkie de Jong (29 ans) a fait son retour depuis quelques semaines et notamment le Clàsico face au Real Madrid. Disputant cinq matches avec les Blaugranas, le Néerlandais retrouve peu à peu le onze du FC Barcelone. Pas épargné par les critiques pendant sa convalescence, l’ancien de l’Ajax Amsterdam a tenu à remettre les points sur les i.

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«Je l’ai dit à maintes reprises. Je pense que les moments où les gens me remettent en question sont ceux où je ne joue pas. Quand j’étais blessé, le retour a été difficile, mais tout le club m’a soutenu. J’essaie de prendre du plaisir à jouer au football», a-t-il ainsi déclaré.