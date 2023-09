LdC, PSG : le message fort de Lucas Hernandez aux supporters

Cette année, le PSG est probablement tombé dans le groupe le plus relevé en Ligue des champions avec le Borussia Dortmund, Newcastle et l’AC Milan. L’occasion pour les Parisiens de se jauger avec des bonnes équipes avec toujours l’ambition d’aller au bout. C’est en tout cas ce que souhaite la dernière recrue Lucas Hernandez comme il l’a confié au micro de Téléfoot. Et ce sera des matches particuliers pour lui puisqu’il affrontera pour la première fois de sa carrière son frère, Théo Hernandez du Milan.

«La LDC, c’est une compétition que tous les Parisiens veulent : c’est à nous de bien commencer cette compétition. (…) Quand j’ai vu qu’on jouait l’AC Milan, j’ai directement appelé Théo, jouer contre son frère dans un match de Ligue des champions, c’est incroyable. En espérant gagner. Paris-Milan et Milan-Paris, ça sera un match dans l’histoire de la famille», a expliqué le défenseur du PSG avant que son frère enchaîne. «Notre poule, c’est la plus difficile. Mais on joue au foot pour jouer ces matchs-là»