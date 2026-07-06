Tottenham claque 115 M€ pour Sandro Tonali

La folie dépensière pour faire oublier une saison cauchemardesque. Comme attendu depuis plusieurs jours, Tottenham a annoncé la signature de Sandro Tonali pour un montant record dans l’histoire du club. Les Spurs ont déboursé pas moins de 115 millions d’euros (100 + 15 de bonus environ) pour attirer le milieu de terrain de Newcastle, arrivé en Angleterre en 2023 en provenance de l’AC Milan.

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Tonali devient ainsi le plus gros transfert des Spurs, devançant Xavi Simons (65 millions d’euros), Dominic Solanke (64 millions d’euros), Mohammed Kudus (63 millions d’euros), ou encore Tanguy Ndombele (62 millions d’euros). Un accord a également été trouvé pour le transfert de Mateus Fernandes, qui a débarqué de West Ham contre 98 millions d’euros. « Nous sommes ravis d’annoncer la signature de Sandro Tonali, sous réserve de l’obtention d’un permis de travail. Le milieu de terrain international italien de 26 ans nous rejoint en provenance de Newcastle United », précise le communiqué de Tottenham ce lundi midi.

Déjà presque 300 millions d’euros de dépenses

Passé proche de la relégation en Championship après une terrifiante 17e place, Tottenham s’est lancé sans tarder dans son opération redressement. Le club londonien a déjà claqué 60 millions d’euros pour le défenseur néerlandais Jan Paul van Hecke (Brighton), et a aussi attiré Andrew Robertson et Marcos Senesi, tous les deux libres après la fin de leur contrat à Liverpool et Bournemouth.

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Sandro Tonali, welcome to Tottenham 🤍 pic.twitter.com/oDImKlAfCk — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 6, 2026

Il est prévu que le club récupère aussi une soixantaine de millions d’euros avec la vente à venir du très prometteur Luka Vušković à Brighton. Autant dire que les dirigeants londoniens se sont mis au travail pour retrouver leur rang. Et il n’est pas exclu que l’arrivée de Tonali en appelle d’autres, au plus grand bonheur de Roberto De Zerbi.