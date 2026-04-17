OL : Paulo Fonseca annonce deux forfaits de taille contre le PSG

De retour avec une victoire contre Lorient (2-0), l’Olympique Lyonnais se doit de rester dans la course au podium et devra faire un sacré résultat pour confirmer son retour en forme contre le PSG, sur la pelouse du Parc des Princes, dimanche (20h45). Une victoire relèverait presque de l’exploit, puisque le club rhodanien n’est toujours pas épargné par les blessures.

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Comme l’a annoncé Paulo Fonseca en conférence de presse, Pavel Sulc est forfait pour ce déplacement à Paris, tout comme Corentin Tolisso. Malick Fofana, Ernest Nuamah, qui «sera prêt la semaine prochaine» et Rémi Humbert sont également absents, alors que Nicolas Tagliafico est suspendu. Un coup dur pour les Rhodaniens.