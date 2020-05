Monaco : Guillermo Maripán a une grosse cote en Premier League

Monaco a encore connu une saison délicate en Ligue 1. Le destin a aussi joué contre lui. Sur une pente ascendante, le club a vu le championnat se stopper net au mois de mars pour ne plus jamais reprendre. Voilà que l'ASM se classe définitivement 9e et ne jouera pas une coupe d'Europe la saison prochaine, une seconde année de suite. Robert Moreno n'aura pas eu le temps pour redresser une situation sportive complexe depuis plusieurs mois maintenant. En plus de cela, la situation économique s'annonce délicate pour la formation du Rocher.

Cela risque de faire quelques dégâts sur le mercato. En manque d'arguments sportifs et financiers, Monaco sera vraisemblablement attaqué sur tous les fronts. On peut craindre notamment pour Wissam Ben Yedder (29 ans), auteur d'une saison remarquable malgré les difficultés du collectif. L'attaquant n'est pas le seul dans cette situation puisque d'après les informations de AS, Guillermo Maripán (26 ans, 20 matches de Ligue 1 cette saison, 2 buts) est dans le viseur du FC Porto mais surtout de la Premier League, et pas de n'importe quel club en Angleterre.

Tottenham à la lutte avec Watford et West Ham

Le quotidien espagnol cite en premier lieu les noms de West Ham et de Watford, deux écuries qui luttent pour leur maintien en première division (les Hammers sont 16es et les Hornets 17es). Des destinations pas vraiment alléchantes pour le défenseur central chilien, qui sort de deux saisons satisfaisantes en Principauté, malgré des débuts un peu compliqués. Mais Monaco, qui l'avait recruté en provenance d'Alavès en 2018 contre 18 M€, va surtout devoir faire face aux avances de Tottenham et d'un certain José Mourinho.

Huitièmes de Premier League avant la suspension du championnat, les Spurs vont avoir un sacré chantier en défense cet été puisque Jan Vertonghen arrive en fin de contrat, tout comme le jeune Japhet Tanganga. Toby Alderweireld a lui prolongé mais Juan Foyth, qui joue très peu, veut quitter le club. Il risque donc d'y avoir du changement. Reste que Maripan, sous contrat jusqu'en 2024, a un coût. Autrefois estimé à 40 M€ environ, l'international chilien (24 sélections, 2 buts) a vu sa cote chuter entre 25 et 30 M€ d'après AS. Avec la reprise annoncée du championnat, l'argent ne devrait pas être un problème pour les clubs anglais...