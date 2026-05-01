Les trophées UNFP font déjà un énorme scandale

Le 11 mai prochain, tout le football français aura les yeux rivés sur la cérémonie des Trophées UNFP. Celle-ci se déroulera au Palais Brongniart à Paris. Plusieurs grands noms sont attendus pour fouler le tapis rouge. Le Paris Saint-Germain sera bien représenté puisque plusieurs joueurs, dont Ousmane Dembélé et Vitinha, ainsi que Luis Enrique sont nommés dans diverses catégories. Si de nombreux candidats sont heureux, cette annonce a aussi fait des déçus et des malheureux. Plusieurs joueurs auraient mérité de figurer parmi les nommés comme expliqué sur notre site.

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Des absences qui dérangent

Mais certaines absences font plus tiquer que d’autres. Celle qui fait certainement le plus parler est celle d’Estéban Lepaul. Actuel meilleur buteur du championnat de France avec 18 réalisations, le joueur du Stade Rennais manque à l’appel. Ce qui a fait réagir Djibril Cissé. «Quand même l es gars. Donc le meilleur buteur de L1 n’est pas nommé ?????????, a écrit l’ancien attaquant», qui a ajouté à sa publication des émojis colère et qui s’interrogent à sa publication. Au micro de Ligue 1+, il a ajouté : «moi je l’aurais rajouté. Je suis un grand fan ! Il sait que je l’adore, je parle souvent avec lui. Il peut aller en équipe de France.»

Ouest-France s’étonne aussi de son absence. Le meilleur buteur de Ligue 1 oublié. «Le buteur du Stade Rennais, auteur de 18 buts en 31 matches et meilleur goleador du championnat, est absent. Son ancien rival, le Strasbourgeois Joaquin Panichelli n’est lui aussi pas dans la liste. L’Argentin, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur, avait jusqu’ici réalisé des débuts quasi parfaits en Ligue 1 avec 16 réalisations en 27 matches.» Le média français cite aussi d’autres candidats lésés. «Adrien Thomasson, meilleur passeur du championnat avec 9 passes, et Matthieu Udol, révélation du championnat au poste de latéral gauche, sont absents. L’OL, troisième mais trop irrégulier, aurait également pu prétendre à une place avec Corentin Tolisso et Tyler Morton.»

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Des nommés qui font parler

De son côté, Le Parisien parle d’une «mauvaise surprise pour Matvey Safonov» avant d’ajouter : «chez les gardiens, Matvey Safonov n’a pas été nommé à la surprise générale. Pourtant, la règle est claire : il faut avoir disputé au moins 15 matchs pour pouvoir être élu et le Russe n’en est qu’à 13 apparitions.» Ouest-France est aussi surpris. «Pour le titre de meilleur gardien, l’absence du portier russe du Paris Saint-Germain Matvey Safonov, auteur d’une belle deuxième partie de saison, peut étonner.» Mais il n’y a pas que les absents qui font parler d’eux.

D’autres choix font aussi jaser. Sur RMC Sport, Daniel Riolo s’est agacé concernant la liste des meilleurs espoirs. «Comment il peut y avoir Doué? Ça fait trois ans qu’il est là. Ce n’est pas possible ça. C’est complètement stupide. Espoir, c’est le mec que tu ne connais pas où tu l’as vu cette année et il explose. Neves, il est champion d’Europe, en quoi c’est un espoir ? Zaïre-Emery, ça fait 10 ans qu’il est là. C’est n’importe quoi. Rien qu’à travers ça, on se rend compte qu’on est à la ramasse dans le football français. En meilleur espoir, tu ne mets que des mecs qu’on connaît depuis des années.» Le message est passé…