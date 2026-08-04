L’OGC Nice annonce l’arrivée de Gauthier Hein

L’OGC Nice tient sa nouvelle recrue offensive. Le Gym a officialisé ce mardi l’arrivée de Gauthier Hein, qui s’est engagé jusqu’en juin 2029. À 29 ans, le milieu offensif français quitte le FC Metz après une saison convaincante marquée par 8 buts et 8 passes décisives en 31 rencontres toutes compétitions confondues. Capitaine des Grenats durant une partie de l’exercice, il vient renforcer l’effectif niçois avec son profil créatif et son importante expérience du football français.

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Au moins, vous savez déjà comment prononcer son nom. pic.twitter.com/lb3FowR4nf — OGC Nice (@ogcnice) August 4, 2026

Formé au FC Metz, Gauthier Hein a également porté les couleurs de Tours, Valenciennes et de l’AJ Auxerre avant de retrouver son club formateur. Fort de 267 matches disputés en championnat professionnel, dont 80 en Ligue 1, il apportera son vécu et sa qualité de percussion au collectif d’Olivier Pantaloni. Nice mise sur sa régularité et sa capacité à faire la différence dans le dernier tiers pour étoffer son secteur offensif avant le début de la nouvelle saison.