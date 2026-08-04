Menu Rechercher
Commenter 4
Officiel Ligue 1

L’OGC Nice annonce l’arrivée de Gauthier Hein

Par Valentin Feuillette
1 min.
Gauthier Hein @Maxppp

L’OGC Nice tient sa nouvelle recrue offensive. Le Gym a officialisé ce mardi l’arrivée de Gauthier Hein, qui s’est engagé jusqu’en juin 2029. À 29 ans, le milieu offensif français quitte le FC Metz après une saison convaincante marquée par 8 buts et 8 passes décisives en 31 rencontres toutes compétitions confondues. Capitaine des Grenats durant une partie de l’exercice, il vient renforcer l’effectif niçois avec son profil créatif et son importante expérience du football français.

La suite après cette publicité

Formé au FC Metz, Gauthier Hein a également porté les couleurs de Tours, Valenciennes et de l’AJ Auxerre avant de retrouver son club formateur. Fort de 267 matches disputés en championnat professionnel, dont 80 en Ligue 1, il apportera son vécu et sa qualité de percussion au collectif d’Olivier Pantaloni. Nice mise sur sa régularité et sa capacité à faire la différence dans le dernier tiers pour étoffer son secteur offensif avant le début de la nouvelle saison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nice
Gauthier Hein

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nice Logo OGC Nice
Gauthier Hein Gauthier Hein
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier