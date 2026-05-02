Le chambrage des supporters du FC Nantes face à l’OM

Le navire marseillais a pris l’eau. En effet, l’OM s’est fait écraser par le FC Nantes ce samedi après-midi (3-0). Par ailleurs, cette rencontre de Ligue 1 a ravi les supporters nantais. Si les Canaris ont pris trois points précieux, leurs fans se sont laissés aller en fin de match.

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« Mais ils sont où les Marseillais ? » a notamment été chanté dans les tribunes de la Beaujoire pendant de longues minutes. Cette moquerie, qui a évidemment brisé le moral des Olympiens, a sans doute fait du bien aux locaux dans leurs espoirs de maintien, plus que jamais envisageable.