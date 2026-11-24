Samedi, Vinicius Jr a signé son retour en Liga après 4 matchs de suspension, avec une entrée en jeu intéressante d’une demi-heure lors de la victoire des Merengues face au Celta (2-1). De quoi se remettre les fans et les journalistes dans la poche ? Pas vraiment. Santiago Cañizares, ancien gardien du Real Madrid et de la sélection espagnole, a évoqué son cas sur la Cadena COPE.

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« Mourinho fait jouer Vinicius Jr en Ligue des Champions pour s’en servir comme vitrine, ce que cherche Mourinho c’est qu’un club vienne chercher Vinicius », a notamment expliqué l’emblématique ancien gardien espagnol. Il faut dire que la question de l’avenir de l’ancien de Flamengo va bel et bien se poser dans les prochains mois, alors qu’il ne semble plus être titulaire, ayant perdu sa place au profit de Yan Diomandé.