Rennes - OM : Bruno Genesio enrage et flingue la naïveté de ses joueurs

La suite après cette publicité

Voilà une défaite qui aura peut-être un peu plus de mal à être digérée que d’habitude pour les Rennais. Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a réalisé une excellente opération dans la course à la Ligue des Champions en allant s’imposer sur la plus petite des marges sur la pelouse du Stade Rennais FC (1-0, 26e journée de Ligue 1). Sauf que le but fatal encaissé par Steve Mandanda passe mal dans les rangs bretons.

Il faut dire qu’il y a de quoi, puisque Jordan Veretout a rapidement joué un coup franc aux abords de la surface rennaise en direction de Cengiz Ünder, avant que ce dernier ne serve, en une touche, Sead Kolasinac sur un plateau pour inscrire le but de la victoire dans ce choc français. Un « but bête », comme l’a souligné Baptiste Santamaria, qui aurait clairement pu être évité. C’est en tout cas ce qui ressort de la bouche des Rouge et Noir, très frustrés.

À lire

Rennes-OM : la délivrance du buteur Sead Kolasinac

Les Rennais ont la rage

« Il y a une grosse erreur de concentration de notre part, a lui estimé Benjamin Bourigeaud au micro de Prime Video. Je pense qu’on met un peu trop de temps pour se placer. On l’avait dit pourtant avant le match, il fallait rester concentré sur ces phases-là. Et on se fait punir bêtement sur une occasion comme celle-ci, donc c’est énormément de frustration parce que je pense que dans l’ensemble, on fait plutôt un bon match. On fait un match plutôt sérieux mais il y a cette occasion qui nous tue le match. »

La suite après cette publicité

Et le milieu du Stade Rennais d’en remettre une couche. « Il y a un moment de flottement où on ne sait pas trop bien où on doit se placer. On ne regarde pas le ballon. Ça se voit clairement qu’ils vont essayer de jouer vite, une erreur de concentration comme celle-ci dans ce genre de match, on le paye cash. On peut s’en vouloir qu’à nous même. À ce niveau-là, ce n’est pas permis. » Un point de vue clairement partagé par l’entraîneur de Rennes, Bruno Genesio, qui a même été piquant dans ses propos.

Genesio pique ses joueurs

« Encore une fois, on paye beaucoup d’inexpérience et une faute de concentration, ça coûte très très cher ce soir, a lâché l’ancien coach de l’OL, toujours auprès du principal diffuseur de la L1. Malheureusement, on n’apprend pas assez vite. Oui, je pense qu’on ne méritait pas de perdre, mais peut-être pas de gagner non plus. On a fait une bonne première mi-temps, une deuxième un peu moins juste. Mais perdre un match de cette importance sur un fait de jeu comme celui-ci, ça fait mal et c’est rageant. »

La suite après cette publicité

Bruno Genesio, qui a expliqué que son équipe méritait « au moins un point » face à Marseille, a ensuite envoyé un message fort à ses joueurs pour la suite des événements, affichant son agacement et pointant du doigt un manque d’expérience fatal. « Maintenant, il faut se poser les bonnes questions, quand on reproduit les mêmes erreurs… Je ne vais pas dire de jeunesse, mais d’inexpérience. On rate une belle opportunité de se rapprocher de la course à l’Europe, voire même mieux. On a un peu de mal face aux grosses équipes, encore une fois, il faut se poser les bonnes questions. » Les prochaines heures s’annoncent compliquées du côté de la Piverdière.