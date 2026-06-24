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L’Atlético de Madrid va passer à l’action pour Oumar Solet

Par Jordan Pardon - Alexandre Chaillol
1 min.
Oumar Solet @Maxppp

Auteur d’une très grosse saison sous les couleurs de l’Udinese (35 matchs de Serie A, 3 buts, 1 passe décisive), Oumar Solet fait l’objet de nombreux intérêts. Depuis plusieurs mois, l’ancien joueur de l’OL et de Laval est suivi par l’Inter Milan, qui en a fait l’une de ses priorités au poste de défenseur central. Il faudra pour ça convaincre le club du Frioul, qui attendrait au moins 25 millions d’euros pour son joueur.

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Selon nos informations, un autre club est entré dans la course à la signature du Français : l’Atlético de Madrid. Le club espagnol souhaite se renforcer en défense et l’a placé dans sa short-list. Les Colchoneros devraient même accélérer leurs démarches prochainement en passant à l’action via une offre. L’Inter Milan a de la concurrence sur le dossier.

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