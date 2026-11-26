Le Mans FC blinde Adil Bourabaa
Comme nous vous l’annoncions ces derniers jours, Adil Bourabaa prolonge au Mans. Auteur d’un début de saison canon en Ligue 1 jusqu’à sa blessure (5 matchs, 3 buts, 2 passes décisives), le néo-international algérien a officiellement étiré son bail jusqu’en juin 2029. Il dispose par ailleurs d’un bon de sortie en vue des prochains mois, qui pourrait permettre au Mans de réaliser une belle vente après l’avoir attiré il y a un an en provenance de Beauvais en quatrième division.
𝗘𝘁 𝗶𝗹 𝗮 𝗮𝘂𝘀𝘀𝗶 𝘂𝗻𝗲 𝘁𝗿𝗲̀𝘀 𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹𝗹𝗲…
#AllezLeMansFC 🔴🟡
En attendant, le milieu de terrain de 21 ans poursuit sa rééducation du côté du Centre Médical de Clairefontaine aux côtés de Djibril Sidibé. Touché à la cheville lors de sa première sélection avec l’Algérienne en octobre face au Niger (2-1), Bourabaa devrait effectuer son retour en début d’année 2027.
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