CdM 2026 : pourquoi la défaite de la Corée du Sud n’arrange pas l’Algérie et le Sénégal

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’Afrique du Sud a créé la surprise en s’imposant face à la Corée du Sud. Grâce à ce succès, additionné à la défaite de la République tchèque face au Mexique, les Sud-Africains se qualifient directement pour les 16es de finale de la compétition. Mais leur victoire, et donc la défaite de la Corée du Sud, chamboulent complètement le classement des meilleurs troisièmes

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South Africa's 🇿🇦 unexpected win created a gigantic boost for Group A in 3rd place rankings!



With 3 pts and -1 GD, South Korea 🇰🇷 are currently at 95% to make it.



All other groups suffer because of this, but the biggest losers are Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 whose chances drop to 41%. pic.twitter.com/jnOvAezpif — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 25, 2026

Avec trois points et une différence de buts de -1, la Corée du Sud a tout de même 95 % de chances de se qualifier en tant que meilleur troisième. Mais leur présence a baissé les chances de qualification de l’Algérie et du Sénégal. Les Fennecs, pour se qualifier en tant que meilleur troisième, ne devront pas perdre afin de ne pas être en grand danger, encore moins par deux buts d’écart, ce qui ferait chuter drastiquement leurs chances. Un nul devrait être suffisant pour passer, même si le mieux reste évidemment une victoire. Alors que certains estimaient qu’il valait mieux ne pas gagner pour rester 3e et éviter l’Espagne, cette stratégie semble désormais très risquée. Avec le résultat de la Corée du Sud, les chances de qualification de l’Algérie ont diminué de 10 % (70 %). Même son de cloche pour le Sénégal, qui devra impérativement s’imposer face à l’Irak, et désormais le faire avec au moins deux buts d’écart pour soigner sa différence de buts négative.