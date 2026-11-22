José Mourinho avait beaucoup de choses à dire après la victoire renversante du Real Madrid face au Celta Vigo. Bousculés par les Galiciens, les Merengues ont dû batailler pour arracher un succès précieux grâce à Bellingham et Carlos Espi. Une rencontre plus compliquée que prévu pour le technicien portugais, qui a notamment pointé du doigt la fatigue de ses internationaux et le manque de concentration de son équipe en début de match. Mais en conférence de presse, le Special One a surtout fait le spectacle au moment d’évoquer ses choix offensifs. Interrogé sur Carlos Espí, qui continue de se montrer décisif malgré un temps de jeu limité, Mourinho a longuement expliqué les qualités de son attaquant. « C’est un joueur de surface. Quand on domine un adversaire qui se contente de défendre, son jeu est dévastateur. Il a de la qualité dans la surface, il joue dos au but, il est bon de la tête, il attaque les deux poteaux… Il possède toutes les qualités d’un joueur de surface. L’histoire regorge de joueurs comme lui, décisifs même avec un temps de jeu limité », a-t-il lancé.

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Et Mourinho a tenu à souligner l’état d’esprit irréprochable de son joueur, qui ne semble pas perturbé par son statut dans la hiérarchie offensive madrilène. « Nous sommes contents de lui. C’est le genre de joueur qui ne se laisse pas distraire par les discussions sur son temps de jeu : Kylian devrait-il être remplaçant ou jouer davantage ? Il sait qu’il progresse, qu’il a le respect de l’entraîneur, de ses coéquipiers et des supporters. Il est heureux. Et j’espère avoir l’occasion de lui confier des titularisations, 90 minutes ou plus », a poursuivi le Portugais. Une manière de justifier aussi l’utilisation et le temps de jeu de Carlos Espi avec une équipe madrilène plutôt portée sur les transitions offensives et la profondeur.

Mourinho ne croit pas au duo Espi-Mbappé

Mais le show José Mourinho a vraiment débuté lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il envisageait d’associer Kylian Mbappé et Carlos Espí à la pointe de son attaque. Une possibilité que Mourinho n’exclut pas totalement, mais qui poserait de sérieux problèmes d’équilibre à son équipe. Et le technicien portugais a trouvé une manière assez originale de l’expliquer. « Je peux le faire, mais quand on perdra le ballon, moi qui suis sur la ligne de touche, je devrai entrer sur le terrain pendant la transition et donner un coup de poing à quelqu’un pour stopper la contre-attaque ! Parce que jouer avec deux purs attaquants signifie que les ailiers doivent défendre à l’intérieur. Et ce ne seront sûrement pas Diomandé, Vinicius, Arda… Un peu Brahim, peut-être. Mais avec les caractéristiques de nos ailiers, nous ne sommes pas faits pour jouer dans un 4-4-2 classique », a-t-il lancé. Derrière la plaisanterie, Mourinho a insisté sur les contraintes tactiques d’une telle association. « C’est plus compliqué que ce que vous pouvez penser. C’est plus facile pour les supporters, comme pour vous. Mais la réalité est un peu plus difficile. »

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Enfin, José Mourinho a également profité de cette conférence de presse pour mettre fin au suspense concernant Vinicius Junior. Alors que des interrogations entouraient la présence du Brésilien dans le onze de départ lors du prochain rendez-vous madrilène avec ses buts avec le Brésil lors de la trêve, le Special One a préféré couper court aux spéculations avec son humour habituel. « Je l’ai dit hier, peu importe qu’il soit remplaçant ou titulaire. Pour éviter que vous me posiez la question lundi et que vous ayez trop de choses à raconter, je vais être un mauvais garçon et mettre fin à l’histoire : il sera titulaire mardi en Ligue des champions», a-t-il annoncé. Une réponse qui a le mérite d’être claire, alors que Mourinho veut jongler et alterner sur les postes offensifs. Et après une victoire difficile face au Celta Vigo, l’entraîneur madrilène a rappelé qu’au Real Madrid, aligner tous les talents offensifs ne suffisait pas forcément à construire une équipe équilibrée.