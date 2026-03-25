Lens-PSG : la petite pique de Joseph Oughourlian sur le report

Le choc entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain, prévu le 11 avril, est au cœur d’un bras de fer alors que la LFP doit statuer sur un éventuel report. Le club parisien souhaite décaler la rencontre afin de mieux préparer sa double confrontation face à Liverpool FC en Ligue des champions, prévue les 8 et 14 avril, et met en avant la mauvaise posture de la France à l’indice UEFA pour justifier ce report.

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De son côté, le président lensois, Joseph Oughourlian, s’y oppose fermement. «Puissent les échanges être animés lors du prochain CA de la LFP. Cela signifierait que, quand il s’agit d’équité, les idées peuvent se confronter… je me fais peu d’illusions !», a-t-il lâché, dans un message publié sur LinkedIn. Une position qui illustre les tensions autour de ce dossier brûlant, alors que le conseil d’administration de la LFP doit valider (ou non) la demande du PSG dès jeudi.