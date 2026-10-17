Ligue 3 : Rouen tombe à Paris 13, Versailles monte sur le podium

Fortunes diverses pour les équipes du haut de tableau dans cette Ligue 3. Après la défaite du leader, la Roche-sur-Yon, à Caen jeudi soir, Rouen avait l’occasion de prendre la tête. Un nul aurait suffi aux Normands sur la pelouse du Paris 13 Atletico mais ils repartent finalement du Stade Charléty avec une défaite logique, 3-1. Ils conservent leur 2e place mais voient Versailles revenir à un point derrière. Les Yvelinois ont réalisé une très bonne opération en allant s’imposer à Thionville 2-1 au terme d’une fin de match assez folle.

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Dans le reste de ce multiplex de la 10e journée, Concarneau a dû se contenter d’un nul à domicile face à Bastia (1-1). Les Bretons sont 5es, à 2 longueurs du podium. Fort de son succès (1-0) sur le terrain d’Aubagne, toujours premier relégable, Le Puy-en-Velay est juste derrière les Thoniers. Fleury est en embuscade après sa victoire sur le fil (1-0) à Bourg-en-Bresse, désormais lanterne rouge de ce championnat, puisque Villefranche a enfin renoué avec la victoire en venant à bout de Cannes (2-1). Enfin, QRM se donne de l’air sur la zone rouge en disposant d’Orléans 3-2.

Les matchs de 14h45 :

Aubagne 0 - 1 Le Puy-en-Velay : Zahibo (64e)

Bourge-en-Bresse 0 - 1 Fleury : Anne (90e+1)

Concarneau 1 - 1 Bastia : Goujon (62e) ; Garnier (59e)

Paris 13 Atletico 3 - 1 Rouen : Guendez (49e), Amara (66e), Poha (69e) ; Camara (55e)

QRM 3 - 2 Orléans : Seck (27e), Capuano (56e), Gazzaou (77e) ; Legendre (sp 40e), Diako (70e)

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Thionville Lusitanos 1 - 2 Versailles : Luvualu (88e) ; Cara (5e), Santini (90e+1)

Valenciennes 1 - 1 Amiens : Ndiaye (sp 87e) ; Colin (34e)

Villefranche Beaujolais 2 - 1 Cannes : Louzif (41e), Makutungu (csc 45e+1) ; Laspalles (csc 56e)