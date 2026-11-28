La semaine a été probante pour le FC Barcelone avec cette victoire autoritaire en Ligue des Champions. Faut-il encore confirmer ce dimanche sur le terrain difficile du Deportivo La Corogne (16h15). Le leader de la Liga a un peu perdu de sa superbe ces dernières semaines, et de son avance en tête du championnat espagnol. En cas de victoire ce samedi sur Alavés au Santiago Bernabéu (21h), le Real Madrid reviendrait à hauteur de son éternel rival. Les Culés ont besoin de maintenir la pression et d’affirmer leur statut de favoris à leur propre succession, surtout face à des Merengues en très grande forme (10 victoires consécutives toutes compétitions confondues).

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Depuis le début de la saison, les joueurs blaugranas le clament haut et fort. Ils veulent des titres. La défaite en Ligue des Champions face au PSG leur a tout de même rappelé la distance qui les séparait des tout meilleurs du continent. «Quand j’ai signé le contrat, je le savais déjà. La pression est toujours présente. C’est un privilège de travailler pour le Barça car nous pouvons prétendre aux titres, ce qui est le plus important dans la carrière d’un joueur ou d’un entraîneur. La pression est forte, mais en cas de victoire, les émotions sont incroyables. Les défilés étaient fantastiques. Nous voulons revivre ça. Nous travaillons dur pour rendre les supporters heureux», maintient Flick en conférence de presse ce samedi.

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Flick peste contre les moments d’égarement répétés de son équipe

Il a profité de ce passage pour expliquer cette soudaine colère qui s’est emparée de lui mercredi dernier lors du succès contre Sabah (4-1) en C1. Chose plutôt inhabituelle chez lui car l’expérience et les victoires passées lui ont permis d’être de nature assez calme en règle générale. Il n’a simplement pas supporté le but encaissé par son équipe, alors que le score était de 4-0 après l’heure de jeu. Il a perçu cela comme un relâchement coupable qui n’aurait pas dû avoir lieu, surtout quand on évolue au FC Barcelone et qu’on cherche à envoyer des signaux à ses concurrents directs. Cette inattention renvoie l’image d’un collectif déconcentré d’autant que ce n’est pas la première fois que cela arrive depuis le début de la saison.

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Il faisait vraiment chaud, c’est pour ça que j’ai enlevé ma veste, préfère-t-il plaisanter, avant d’aller plus loin dans son explication. On a dominé le match, mais à la fin, on a fait une erreur, comme contre Villarreal. On parle toujours de faire moins d’erreurs, mais parfois, ça arrive. J’étais furieux. J’avais envie de dégager, mais j’ai pensé que j’allais me faire expulser», lâche Hansi Flick, plutôt satisfait de l’ensemble. «Le match a été positif. On a commencé avec une bonne attitude. Nous étions très concentrés, ce qui est primordial quand on joue aussi loin. C’est la Ligue des Champions, il faut respecter toutes les équipes. Notre objectif était de gagner, et on l’a fait. J’aurais préféré gagner 4-0 plutôt que 4-1, c’est pour ça que j’étais en colère.» L’exigence du très haut niveau.