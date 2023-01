Barça : Xavi est satisfait du mercato

La suite après cette publicité

Le mercato hivernal profite souvent aux grosses écuries européennes pour se renforcer ou corriger certaines failles de l’effectif. Ces dernières semaines, on s’attendait à plusieurs mouvements du côté du FC Barcelone, notamment en défense centrale et au poste de latéral droit. Mais à seulement quatre jours de la fin du mercato, rien n’a bougé, au presque. Seul Memphis Depay a été transféré à l’Atlético de Madrid.

Et en conférence de presse, Xavi a confirmé que rien n’allait changer d’ici mardi soir, date de la fermeture du marché des transferts. Le technicien espagnol est satisfait du mercato de son club. «L’équipe est très bien faite. A part Bellerin, nous n’avons pas d’arrière latéral naturel mais nous avons de très bonnes options à ce poste. Nous avions six attaquants purs et maintenant, il y a cinq alternatives. Balde, Alba ou Roberto peuvent jouer au poste de latéral aussi. Je suis content, je n’ai pas besoin de plus.»

