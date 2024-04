Chelsea va récompenser Cole Palmer

Cole Palmer est l’unique véritable satisfaction de Chelsea cette saison. Arrivé l’été dernier en provenance de Manchester City en échange de 47 M€, l’ailier anglais cumule 16 buts et 12 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues. Des performances qui lui ont valu d’être appelé pour la première fois en sélection (2 matchs) par Gareth Southgate. Il se pourrait bien qu’il soit sélectionné à l’Euro. Grâce à lui, les Blues ont encore la possibilité de remporter un titre cette saison, à savoir la FA Cup.

La suite après cette publicité

Pour cela, il faudra battre Manchester City à l’Etihad Stadium le 20 avril prochain en demi-finale. Après, Palmer (21 ans) pourra s’asseoir à une table avec sa direction et discuter. Même s’il est encore sous contrat jusqu’en 2030, une éternité, le club de Londres souhaite récompenser son joueur de sa très belle saison. D’après The Telegraph, celui qui touche actuellement un peu moins de 400 000 euros par mois va voir ses émoluments grimper pour en faire l’un des salaires les plus élevés de l’effectif.