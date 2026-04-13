Al Ittihad : la sortie forte de Conceição sur Kanté, Benzema et Aouar

En conférence de presse avant de rencontrer Al Wahda en quart de finale de Ligue des Champions AFC, l’entraîneur portugais, Sergio Conceição, n’a pas manqué de rappeler l’importance des pertes de Karim Benzema et de N’Golo Kanté lors du dernier mercato hivernal. Néanmoins, l’ancien coach de Porto, Milan et Nantes a aussi souligné la prise de pouvoir de l’ex-pépite de l’OL, Houssem Aouar. De quoi rassurer les supporters d’Al Ittihad.

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« Les attentes sont élevées, mais nous devons être réalistes et comprendre également les difficultés que nous rencontrons. En janvier, nous avons perdu Kanté et Benzema qui étaient très importants pour nous, puis la blessure de Doumbia nous a pénalisés. Il y a des équipes mieux équipées en Ligue des champions, mais nous voulons aller jusqu’au bout. Nous avons Steve (Bergwin) qui est un grand joueur, nous avons le patron de la compétition qui est Aouar et le joueur avec plus d’assistances, Diaby. Nous devons la regarder de manière réaliste et avec sincérité, comme je le fais ici avec vous : comprendre les difficultés, embrasser le rêve, le désir et l’ambition des fans ».