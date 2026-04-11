En pleine chute libre à Tottenham, Mathys Tel est au cœur du plan de survie de Roberto De Zerbi

Tottenham vit l’une des périodes les plus chaotiques de son histoire récente. La victoire de West Ham face aux Wolves (4-0) a officiellement propulsé les Spurs dans la zone de relégation en Premier League, un scénario inimaginable pour un club censé jouer l’Europe et les premiers rôles. À seulement sept petites journées de la fin, les Londoniens sont désormais dos au mur, englués dans une spirale négative qui dépasse largement le simple cadre des résultats. Le constat est brutal : Tottenham ne marque plus, ne rassure plus, et surtout ne sait plus sur qui s’appuyer offensivement. Dans ce contexte, le déplacement à Sunderland ce dimanche, pour la 32e journée de championnat, prend des allures de véritable match de survie, mais aussi de premier test majeur pour Roberto De Zerbi, nouvel homme fort du projet des Spurs.

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Car le problème des Spurs est davantage offensif. Malgré un effectif fourni, l’attaque londonienne affiche des statistiques indignes d’un club de ce calibre, incapable de convertir sa possession et ses situations dangereuses en buts. Et dans cette inefficacité générale, Mathys Tel cristallise une grande partie des interrogations. L’ancien joueur du Bayern Munich, arrivé à Londres pour franchir un cap et s’imposer dans un nouveau statut, est aujourd’hui réellement très loin des attentes. Ses chiffres sont parlants : seulement trois buts et une passe décisive en 31 rencontres toutes compétitions confondues, avec une dernière réalisation qui remonte au 7 janvier 2026 face à Bournemouth (3-2), dans une défaite qui résume parfaitement la saison des Spurs… Pire encore, sur l’ensemble de son aventure à Tottenham, il n’affiche que six buts en 51 matchs, un rendement très éloigné de celui qu’il avait pu montrer en Allemagne ou même lors de ses débuts très prometteurs en France, avec la réserve de Rennes.

Roberto De Zerbi veut métamorphoser son attaque

Cette stagnation sur le plan sportif s’explique aussi par un contexte extrêmement instable. Tottenham a déjà connu trois entraîneurs cette saison : Thomas Frank, Igor Tudor, puis désormais Roberto De Zerbi. Une instabilité rare à ce niveau, qui a mécaniquement perturbé les automatismes offensifs et les repères des joueurs. D’ailleurs, Mathys Tel était très proche de quitter le club anglais lors de l’hiver dernier, mais Thomas Frank avait alors insisté pour le conserver. Un choix qui, aujourd’hui, ne porte clairement pas ses fruits. Dans un système sans continuité, l’attaquant français peine à exister, à trouver des espaces et surtout à enchaîner les buts et les titularisations.

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L’arrivée de Roberto De Zerbi pourrait cependant changer la dynamique. Le technicien italien, qui a dirigé l’Olympique de Marseille et qui connaît bien le profil du joueur, n’a jamais caché son intérêt pour Mathys Tel. Présent en conférence de presse ce vendredi, il a tenu à afficher une confiance claire envers ses attaquants en général, dans une mise au point très révélatrice de sa philosophie. Il a notamment déclaré : « nous avons beaucoup de très bons attaquants et nous devons les aider à montrer leurs qualités. Kolo Muani ne fait pas une grande saison, mais c’est un bon joueur. Mathys Tel, je le voulais à Marseille. Xavi Simons est un grand talent. Richarlison et Solanke, vous les connaissez mieux que moi. Nous devons les mettre dans les meilleures conditions. » Une prise de position forte, qui ressemble assez clairement à une forme de soutien public adressé à un joueur en manque total de confiance.

En effet, ce discours intervient à un moment charnière. Malgré la concurrence importante en attaque - avec Richarlison, Solanke, Kolo Muani, Xavi Simons ou encore Wilson Odobert - Mathys Tel reste un joueur que De Zerbi veut remettre au centre du projet offensif. Le match contre Sunderland pourrait donc être une première opportunité concrète pour lui, dans un contexte où chaque minute jouée aura une importance capitale. Au-delà du collectif, c’est aussi la trajectoire personnelle de Mathys Tel qui est en jeu. À seulement 20 ans, son passage à Tottenham devait être une étape de confirmation et de progression. Il risque, pour l’instant, de se transformer en longue période de stagnation, voire de régression… En clair, ce sprint final de Premier League aura de grosses conséquences. Pour Tottenham, c’est une question de survie. Pour Roberto De Zerbi, un vrai premier test grandeur nature. Et pour Mathys Tel, peut-être la dernière réelle opportunité de relancer une carrière qui s’est brutalement enrayée.