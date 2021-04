Wayne Rooney voit José Mourinho vite rebondir

La suite après cette publicité

Si le monde du football est concerné par la création d'une Super League, l'actualité de ce début de semaine c'est aussi l'éviction de José Mourinho. Le coach portugais a été licencié de Tottenham suite à de mauvais résultats. Un échec de plus pour ce dernier qui restait sur une expérience compliquée à Manchester United. Joueur de José Mourinho chez les Red Devils, Wayne Rooney est revenu sur le licenciement de son ancien mentor en conférence de presse.

L'actuel coach de Derby County a été surpris de cette décision et imagine bien José Mourinho trouver rapidement un nouveau challenge : «je trouve ça fou. Faire ça avant la finale de la League Cup... C'est bizarre. Ils auraient pu attendre et le faire après la finale. Mais José est un entraîneur fantastique. C'est l'un des meilleurs managers que notre sport ait connu. Malheureusement, c'est la fin pour lui à Tottenham. Mais je suis certain qu'il va rebondir. Il y a beaucoup de grands clubs qui seraient ravis de l'accueillir.»