Manchester United : l’étonnant retour en forme de Raphaël Varane

Mitigée, l’aventure mancunienne de Raphaël Varane (30 ans) a de quoi laisser une drôle d’impression. Arrivé à l’été 2021 du Real Madrid, auréolé de quatre Ligues des Champions, l’ancien Lensois avait connu une première saison compliquée à l’image de son équipe avant de se rattraper lors du dernier exercice. Pour la saison 2023/2024, il est retombé dans ses travers à l’image de sa formation. Malgré la blessure de Lisandro Martínez, indisponible depuis de longues semaines, il a vu le vétéran Johnny Evans (pas dans les plans au début de l’été) et l’ex-indésirable Harry Maguire (proche d’un départ à West Ham) le doubler dans la hiérarchie.

La suite après cette publicité

Utilisé à 14 reprises depuis le début de la saison, Raphaël Varane avait ainsi manqué 5 matches entre le 26 novembre et le 9 décembre dernier au profit du duo qui officiait déjà ensemble en 2018 du côté de Leicester. Mais cette semaine, le Français s’est bien rattrapé. Titulaire contre le Bayern Munich (défaite 1-0), il avait longuement bloqué les vagues bavaroises et s’il n’a pas pu éviter le fiasco européen des siens, il avait retardé l’échéance. De nouveau titulaire contre Liverpool ce dimanche, le champion du monde 2018 a tenu son rang et le match nul (0-0) glané contre les Reds porte son sceau.

À lire

Premier League : freiné par Manchester United, Liverpool perd la tête

Un match de patron contre Liverpool

Remportant 100% de ses duels et auteur de 3 interceptions (plus grand chiffre de la rencontre), il a été impérial dans les airs en s’imposant à chaque fois dans sa surface. Héritant notamment d’un 8 pour The Telegraph il a globalement été plébiscité par la presse anglaise, contrairement à son équipe sur le plan offensif :« le bus de l’équipe de United a subi des dommages mineurs à son arrivée à Anfield, mais celui qu’un excellent Varane a aidé à garer sur le terrain s’en est sorti sans aucune bosse.» Un retour en forme qui a été aussi salué par son coach Erik ten Hag.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, le Néerlandais s’est satisfait de la performance du joueur de 30 ans : «nous savons de quoi il est capable. Il a réalisé de nombreuses performances de ce type. Il s’est très bien débrouillé avec Jonny Evans. Je peux citer tous les joueurs parce que c’était vraiment une équipe très disciplinée.» Une réponse de champion pour Raphaël Varane dont le contrat avec Manchester United pourrait se finir en juin prochain puisque sa prolongation d’un an est soumise aux performances. S’il continue sur cette lignée, cela pourrait totalement renverser la situation sur ce plan. En difficulté actuellement, Manchester United peut au moins se satisfaire de la belle réaction du Français.