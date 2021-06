France - Suisse : beau coup de projecteur pour Puma

Après un premier tour où l'équipe de France a atteint son objectif en terminant en tête du groupe le plus compliqué, ce sont les Suisses emmenés par Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri qui attendent les Bleus en huitièmes de finale à l’Arena National de Bucarest. Si l'affiche est sans doute moins alléchante sur le papier qu'un Belgique-Portugal ou que l'Angleterre qui reçoit l'Allemagne à Wembley, le spectacle devrait tout de même être de la partie et les équipementiers savourent déjà le fait de voir Paul Pogba, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé réaliser de superbes gestes avec les plus belles paires de crampons du monde.

Puma et Nike, qui équipent respectivement la Suisse et la France, seront extrêmement bien représentés aux pieds des 22 titulaires probables alors que seulement 5 joueurs devraient arborer des chaussures adidas. Si la marque à la virgule sera la plus représentée avec 9 joueurs qui porteront l'un de ses trois silos, c'est Puma qui crée la grande surprise puisque 8 titulaires devraient mettre en avant le félin bondissant alors qu'en moyenne, seuls 7% des joueurs des 5 grands championnats européens portent des chaussures de la marque allemande selon une étude de FootballBootsDB.

Avec Antoine Griezmann en tête de file, Puma va bénéficier d'un coup de projecteur énorme dans la capitale roumaine en ce lundi 28 juin. Ambassadeur principal du silo Ultra depuis plusieurs années, le numéro 7 français sera accompagné par Raphaël Varane, Steven Zuber et Ricardo Rodríguez pour mettre en avant la chaussure de vitesse de la marque au félin bondissant. Ces quatre joueurs arboreront l'Ultra 1.2 dans son coloris multicolore issue du pack Spectra. Dévoilée quelques semaines avant le début de l'Euro, cette paire est composée d'une tige synthétique « MatryxEVO », conçue avec des filaments de carbone et des fibres d'aramide (Kevlar®) qui offriraient la résistance, de la souplesse et de la légèreté afin de sublimer la vitesse.

De leur côté, Granit Xhaka, Haris Seferović, Nico Elvedi et Yann Sommer mettront en avant la Puma Future Z 1.1 dont Neymar est l'ambassadeur principal. Prisée pour sa souplesse, cette paire se dévoile dans un coloris blanc éclatant et présente la fameuse bande de compression adaptable « FUZIONFIT+ » dans un coloris multicolore. Cette bande qui enveloppe le pied offre un maintien optimal ainsi qu'un soutien idéal pour les mouvements explosifs et les changements de direction alors que la tige en maille est recouverte d'une fine couche de « GripControl Pro » dans le but d'améliorer le toucher de balle.

Si Puma crée la belle surprise côté équipementier, c'est encore et toujours Nike qui est devant et qui va pouvoir compter sur Kylian Mbappé pour mettre en avant sa chaussure de vitesse. Avec l'élimination prématurée de Cristiano Ronaldo et du Portugal, la marque à la virgule mise sur le numéro 10 des Bleus qui est devenu un ambassadeur phare de la marque depuis son éclosion avec l'AS Monaco. Comme Xherdan Shaqiri, le natif de Bondy arbore la Mercurial Superfly 8 au coloris vert-bleu turquoise issue pack Impulse. Breel Embolo porte lui le même coloris sur la Mercurial Vapor 14, qui est une version basse. Sur ces Mercurial dernière génération, on retrouve la technologie Vaporposite qui est une tige en mesh qui améliorerait le contrôle du ballon et donnerait la sensation d'avoir une seconde peau tant elle est fine. De son côté, Presnel Kimpembe est plutôt vieille école et opte pour la Mercurial Vapor 13 et sa technologie Flyknit.

En vogue ces derniers mois, le silo Phantom ne volera pas la vedette à la Mercurial lors de ce huitième de finale mais sera tout de même bien représenté aux pieds de Manuel Akanji, Remo Freuler et enfin Adrien Rabiot, qui est pressenti pour débuter sur le flanc gauche français à la place de Lucas Hernandez, touché au genou. Les trois joueurs arboreront la Phantom GT dans son coloris citron ultra flashy où l'on retrouve du Flyknit sur l'empeigne combiné à la technologie ACC qui était autrefois présente sur l'Hypervenom et qui offrirait un contrôle du ballon optimal dans toutes les conditions de jeu.

Lucas Hernandez ne devrait pas pas pouvoir mettre en avant la Tiempo Legend 8 et son coloris bleu turquoise mais Clément Lenglet le fera à sa place puisqu'il devrait débuter aux côtés de Raphaël Varane et Presnel Kimpembe en défense. Hugo Lloris portera également le silo des défenseurs où l'on retrouve le fameux cuir de kangourou que était présent sur toutes les chaussures de football avant la démocratisation des matières synthétiques qui sont plus légères. Malgré la présence de ce cuir, la Tiempo Legend 8 est tout de même assez moderne puisque Nike y a intégré la semelle extérieure Hyperstability reconnue pour sa légèreté.

Bien qu'adidas sera bien moins représenté que Nike ou Puma pour ce France-Suisse, la marque aux trois bandes a tout de même la chance de pouvoir compter sur des ambassadeurs extrêmement populaires pour mettre en avant ses dernières paires. Après s'être enfin libéré en inscrivant un doublé face au Portugal de CR7, Karim Benzema pourrait bien être le héros de la soirée côté Bleus avec sa paire de X Ghosted issue du pack Showpiece. Le numéro 19 de l'équipe de France opte donc pour un coloris gris métal alors que Benjamin Pavard et N'Golo Kanté évoluent avec une paire rose ultra flashy. Peu importe le coloris, cette paire sublime la vitesse à travers la semelle extérieure SpeedFrame et son insert Carbitex en fibre de carbone qui optimisent la légèreté.

Comme l'attaquant madrilène, Paul Pogba met en avant le dernier coloris gris métal du silo dont il est l'ambassadeur principal. Le numéro 6 des Bleus devrait d'ailleurs être le seul titulaire à chausser la Predator Freak où on l'on distingue les petites écailles en caoutchouc placées sur l'empeigne. Baptisés Demonskin, ces petits pics rouges et bleus optimiseraient le toucher le toucher de balle, en plus d'apporter un look aussi original que celui de La Pioche.

Enfin, la Copa Sense ne sera pas mise en avant dans ce match qui s'annonce palpitant entre les Suisses et les Français mais la Nemeziz le sera bien. Alors qu'il s'apprête à disparaître, l'ancien silo de Lionel Messi pourrait être porté une dernière fois par Silvan Widmer si sa sélection venait à se faire éliminer. Celui qui pourrait avoir la lourde tâche de limiter Kylian Mbappé arborera le silo de l'agilité dans son coloris zébré très original où l'on retrouve la tige en textile Tension Tape qui enveloppe le pied.

Si une fois de plus, Nike ressort vainqueur au nombre de titulaires mettant en avant la virgule, c'est bien Puma qui devrait réaliser la bonne opération de la soirée du côté des équipementiers avec 8 titulaires probables emmenés par Antoine Griezmann pour porter les crampons de la marque au félin bondissant. Enfin, adidas pourrait tout de même créer la surprise même en infériorité numérique grâce à Paul Pogba, Karim Benzema ou N'Golo Kanté.