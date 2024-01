Real Madrid : Carlo Ancelotti dithyrambique sur Jude Bellingham

Tout roule pour le Real Madrid. Opposés au RB Leipzig en huitièmes de finale de Ligue des Champions, les Merengues sont également en tête de LaLiga. Et malgré de surprenants joueurs de Gérone qui impressionnent plus chaque week-end, les ouailles de Carlo Ancelotti ont une expérience que n’a pas le club catalan et qui devrait leur permettre d’aller chercher un nouveau sacre en championnat. Ce début de saison réussi porte clairement le sceau de Jude Bellingham. Arrivé cet été en grande pompe en provenance du Borussia Dortmund, le milieu offensif de 20 ans compte 17 buts et 5 passes décisives en 22 rencontres.

Un bilan formidable qui a poussé Carlo Ancelotti, en conférence de presse, à s’emballer sur l’Anglais qu’il considère déjà comme le meilleur du monde : «il se porte très bien. Il a bien fait dans la première moitié de la saison. Sachant qu’il a dû s’adapter à notre club, à une nouvelle culture et à une nouvelle langue, il a très bien réussi. Pour nous, c’est évidemment le meilleur.» Des propos qui devraient encore plus enflammer les débats pour savoir qui est le meilleur joueur du monde.