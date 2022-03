Guerre en Ukraine : le coup de gueule d'Antonio Conte

La suite après cette publicité

Alors que la guerre en Ukraine, menée par la Russie, fait toujours rage, les messages de soutien se multiplient à travers la planète football, unie face à la nation de Vladimir Poutine. Les réactions des acteurs du ballon rond s'enchaînent également. Après Jürgen Klopp, qui s'en est directement pris au président russe, c'est au tour d'Antonio Conte de faire passer un message fort, dénonçant la stupidité de ce conflit.

« Je pense que c'est très triste. Cela semble incroyable qu'il y ait la guerre en 2022. C'est incroyable. Et même temps, c'est stupide. Rien que d'y penser. Nous avons besoin de vivre en paix. C'est incroyable qu'aujourd'hui, en 2022, des personnes meurent à cause de cette situation. La guerre n'est pas la réponse. Le monde entier doit être uni, montrer sa solidarité et rester fort face à la stupidité de certains », a lancé l'entraîneur de Tottenham en conférence de presse lundi, avant la rencontre à Middlesbrough (5ème tour de FA Cup) ce mardi (20h55).