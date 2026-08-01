UEFA : Čeferin veut punir les soutiens européens d’Infantino

La fracture se creuse un peu plus au sein du football européen. Selon le journaliste Ben Jacobs, le président de l’UEFA Aleksander Čeferin souhaite désormais que toutes les fédérations membres de l’UEFA ayant apporté un soutien écrit au projet de Gianni Infantino retirent immédiatement leur lettre. La Fédération anglaise ferait notamment partie des associations concernées. Cette initiative illustre la volonté de l’UEFA de resserrer les rangs face au projet de FIFA Forward Enterprise et d’éviter que des soutiens européens ne viennent fragiliser sa position commune.

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Du côté de la FIFA, des sources assurent toutefois que Gianni Infantino conserve un solide appui au sein de l’Europe. Plus de 40 associations membres de l’UEFA auraient déjà transmis une lettre de soutien au président de la FIFA. Un chiffre qui met en lumière les profondes divisions existant actuellement parmi les fédérations européennes, alors que la bataille autour de la future gouvernance économique du football mondial continue de s’intensifier.