Bundesliga : invaincu depuis août, Fribourg arrache le nul sur coup franc contre Francfort

Francfort continue de patiner. On avait quitté les coéquipiers d’Elye Wahi, le moral dans les chaussettes suite aux deux gifles infligées par l’Atlético de Madrid (5-1) et le Bayern Munich (0-3) avant la trêve, et il faudra encore patienter avant de les voir retrouver le chemin de la victoire. S’ils ont longtemps cru s’imposer à Fribourg, invaincus depuis le mois d’août, leur attentisme leur a coûté deux points en fin de match (2-2). Les locaux avaient ouvert le score sous l’impulsion de Derry Scherhant, buteur sur une frappe croisée du gauche après un service du prometteur Johan Manzambi (2e).

La suite après cette publicité

L’excellent Jonathan Burkardt s’est ensuite offert un doublé, lui qui restait déjà sur 5 buts sur ses 5 derniers matchs en club. Il était d’abord clinique quand la déviation d’un défenseur adverse le remettait en jeu parfaitement pour se présenter face à Atubolu (18e), puis avait un peu plus de réussite en reprenant un centre de Chaïbi (38e). En fin de match, une cruelle erreur d’inattention punissait Francfort. Entré à peine douze minutes plus tôt, Grifo jouait un coup franc rapidement aux 25 mètres en trompant Kaua Santos à son premier poteau (87e). Un but qui empêche Francfort d’intégrer le top 6. Fribourg est 9e.