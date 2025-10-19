Menu Rechercher
Bundesliga : invaincu depuis août, Fribourg arrache le nul sur coup franc contre Francfort

Par Jordan Pardon
1 min.
Fribourg 2-2 Francfort

Francfort continue de patiner. On avait quitté les coéquipiers d’Elye Wahi, le moral dans les chaussettes suite aux deux gifles infligées par l’Atlético de Madrid (5-1) et le Bayern Munich (0-3) avant la trêve, et il faudra encore patienter avant de les voir retrouver le chemin de la victoire. S’ils ont longtemps cru s’imposer à Fribourg, invaincus depuis le mois d’août, leur attentisme leur a coûté deux points en fin de match (2-2). Les locaux avaient ouvert le score sous l’impulsion de Derry Scherhant, buteur sur une frappe croisée du gauche après un service du prometteur Johan Manzambi (2e).

Classement général Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 21 7 +23 7 0 0 27 4
2 Logo Leipzig Leipzig 16 7 +1 5 1 1 10 9
3 Logo Stuttgart Stuttgart 15 7 +5 5 0 2 11 6
4 Logo Dortmund Dortmund 14 7 +7 4 2 1 13 6
5 Logo Leverkusen Leverkusen 14 7 +5 4 2 1 16 11
6 Logo Cologne Cologne 11 7 +2 3 2 2 12 10
7 Logo Francfort Francfort 10 7 +1 3 1 3 19 18
8 Logo Hoffenheim Hoffenheim 10 7 0 3 1 3 12 12
9 Logo Union Berlin Union Berlin 10 7 -3 3 1 3 11 14
10 Logo Fribourg Fribourg 9 7 0 2 3 2 11 11
11 Logo Hambourg Hambourg 8 7 -3 2 2 3 7 10
12 Logo Brême Brême 8 7 -5 2 2 3 11 16
13 Logo Augsbourg Augsbourg 7 7 -2 2 1 4 12 14
14 Logo Sankt Pauli Sankt Pauli 7 7 -4 2 1 4 8 12
15 Logo Wolfsbourg Wolfsbourg 5 7 -5 1 2 4 8 13
16 Logo Mayence Mayence 4 7 -6 1 1 5 8 14
17 Logo Heidenheim Heidenheim 4 7 -7 1 1 5 6 13
18 Logo M'gladbach M'gladbach 3 7 -9 0 3 4 6 15
Voir le classement complet

L’excellent Jonathan Burkardt s’est ensuite offert un doublé, lui qui restait déjà sur 5 buts sur ses 5 derniers matchs en club. Il était d’abord clinique quand la déviation d’un défenseur adverse le remettait en jeu parfaitement pour se présenter face à Atubolu (18e), puis avait un peu plus de réussite en reprenant un centre de Chaïbi (38e). En fin de match, une cruelle erreur d’inattention punissait Francfort. Entré à peine douze minutes plus tôt, Grifo jouait un coup franc rapidement aux 25 mètres en trompant Kaua Santos à son premier poteau (87e). Un but qui empêche Francfort d’intégrer le top 6. Fribourg est 9e.

Pub. le - MAJ le
