Édition spéciale PSG en direct sur la chaîne Twitch de Foot Mercato !

Quelques jours après la défaite à domicile face au Bayern Munich (1-0), le Paris Saint-Germain est toujours plongé dans une période compliquée, et pas seulement en raison de sa dynamique sportive en berne en ce début d’année 2023. Entre les déceptions des recrues estivales, le manque de renfort durant le mercato hivernal, le gros coup de gueule de Christophe Galtier et Luis Campos qui lui cherche déjà un remplaçant, le club de la capitale se doit de rapidement réagir pour finir la saison 2022-2023 de la meilleure des manières.

