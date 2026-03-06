Lens : Florian Thauvin a totalement écœuré l’OL

L’homme du match. Jeudi soir, il n’a pas fallu bien longtemps avant de désigner le meilleur joueur du choc entre l’Olympique Lyonnais et le Racing Club de Lens. Malgré l’avantage du terrain, les pensionnaires du Groupama Stadium ont été mangés par les Nordistes, dirigés par Pierre Sage, un ancien de la maison. Pour y parvenir, ils se sont appuyés sur leurs tauliers, notamment Florian Thauvin. De retour dans l’Hexagone l’été dernier après avoir évolué chez les Tigres au Mexique et à l’Udinese en Italie, le champion du monde 2018 prouve qu’il a toujours du ballon et du talent à 33 ans.

Un Thauvin taille patron

Cette saison, il est l’une des pièces maîtresses des Lensois, deuxièmes de Ligue 1. Avant le match contre les Gones, il affichait des temps de passage plus qu’honorables avec déjà 7 buts et 4 passes décisives. Jeudi soir, il a encore amélioré son bilan. Titulaire face à Lyon, l’ancien joueur de l’OM a été dans tous les bons coups. Il a ouvert le score à la 23e minute de jeu, en profitant d’un ballon repoussé par Rémy Descamps pour marquer seul au second poteau (0-1). Très actif, il a enfilé le costume de passeur décisif dans les arrêts de jeu de la première période, en glissant parfaitement un ballon à Abdallah Sima qui a doublé la mise (0-2, 45e+1).

En deuxième mi-temps, le natif d’Orléans a continué sur sa lancée. Numéro 10 vissé sur le dos, il a donné du fil à retordre aux Lyonnais, notamment Tagliafico. Malgré l’égalisation des Gones (2-2), il a tenu son rang jusqu’au bout, transformant le dernier tir au but face à Rémy Descamps avec un énorme sang-froid (4 à 5). Nous l’avons logiquement élu homme du match avec la note de 8. D’autres médias ont aussi salué sa prestation à l’image du Figaro, qui a évoqué son match de «patron». La Voix du Nord s’est aussi inclinée.

Tout le monde s’incline

«"Flotov" a pris une part décisive dans cette qualification. Une réalisation opportuniste, une passe décisive et le tir au but vainqueur pour acter le tout. S’il n’a pas livré son plus grand match de la saison, le numéro 10 a montré sa science du placement, de la bonne passe, du sang-froid quand il faut le geste juste au bon moment.» Bref, le Français a fait un très gros match, lui qui n’a pas hésité à se boucher les oreilles face au Virage Nord au moment de célébrer son tir au but. Après la rencontre, ses coéquipiers ont salué sa prestation, à l’image de Mamadou Sangaré.

«Comme vous le savez, c’est un très grand joueur. Il a fait un grand match aujourd’hui (hier), tant offensivement que défensivement. Quand on voit les courses qu’il fait, il a vraiment été énorme. Il nous aide à chaque match et on espère que ça va continuer ainsi.» Héros de la soirée, Thauvin a préféré la discrétion, lui qui a seulement partagé une photo de sa célébration sur son compte Instagram. Il aura l’occasion de poursuivre sur sa lancée dimanche à l’occasion de la réception du FC Metz à 15 heures.