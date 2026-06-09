Amical : la RD Congo se fait surprendre par le Chili

Deuxième match de préparation pour la Coupe du Monde 2026 très compliqué pour la République démocratique du Congo, qui a été battue par le Chili (1-2), à Orléans, à huis clos. Aligné en 4-3-3 avec notamment Yoane Wissa à la pointe de l’attaque et Cédric Bakambu sur le banc, les Congolais ont peiné face au bloc bas chilien. À la mi-temps, la RDC n’avait cadré qu’une seule de ses quatre tentatives au but, sur une frappe facilement captée de Noah Sadiki.

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En début de seconde période, les Chiliens ont surpris la formation de Sébastien Desabre - très remaniée au retour des vestiaires - avec un but signé Darío Osorio (51e, 0-1). Les hommes de Nicolás Córdova ont ensuite doublé la mise, sur un très beau coup franc de Matiás Sepúlveda (86e, 0-2). La belle frappe pied gauche de Joris Kayembe (88e, 1-2) n’aura pas suffi pour permettre aux Congolais de revenir dans la partie. La RDC s’incline donc pour son deuxième match de préparation au Mondial et ne rassure pas avant d’affronter le Portugal, qui avait battu le Chili pour son premier amical de préparation (2-1), le 17 juin prochain pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde.