Brésil - Argentine : les compositions officielles

Les éliminatoires de la Coupe du monde se poursuivent dans la zone sud-américaine avec la 6e journée et un choc entre le Brésil et l’Argentine.. Les Auriverdes s’articulent dans un 4-4-2 avec Alisson Becker dans les cages derrière Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhaes et Carlos Augusto. Le double pivot est assuré par Bruno Guimaraes et André avec Raphinha et Gabriel Martinelli sur les ailes. Enfin, Rodrygo Goes et Gabriel Jesus sont associés en attaque.

De son côté, l’Albiceleste s’articule en 4-4-2 losange avec Emiliano Martinez comme dernier rempart. Devant lui, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi et Marcos Acuna composent la défense tandis qu’on retrouve Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez et Giovani Lo Celso dans l’entrejeu. Lionel Messi est placé en attaque auprès de Julian Alvarez.

Les compositions

Brésil : Alisson - Emerson, Marquinhos, Gabriel, Augusto - Raphinha, Guimaraes, André, Martinelli - Rodrygo, Jesus

Argentine : Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Acuna - De Paul, Mac Allister, Fernandez - Lo Celso - Messi, Alvarez