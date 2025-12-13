Liverpool : tensions apaisées entre Mohamed Salah et Arne Slot

Ça s’arrange entre Mohamed Salah et Slot. Selon le Daily Mail, l’Égyptien a eu vendredi après-midi des discussions apaisées avec l’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, et les deux hommes se sont serré la main après une semaine qui menaçait de plonger le club dans une véritable crise interne. L’entraîneur avait annoncé plus tôt qu’il allait parler avec le Pharaon, qui avait récemment affirmé avoir été « jeté sous le bus » par le club et ne plus avoir « de relation » avec Slot. Ces déclarations avaient conduit à son exclusion du match contre l’Inter Milan mardi, Salah ne se déplaçant même pas en Italie.

Le tabloïd anglais révèle que les échanges de vendredi ont été positifs et Salah est de nouveau en lice pour le match contre Brighton samedi. Il n’a pas été titulaire lors des quatre dernières rencontres. La situation n’est pas encore totalement réglée, mais des discussions supplémentaires sont prévues entre les représentants de l’international égyptien et les Reds pendant la Coupe d’Afrique des Nations, après le match contre Brighton. « Les chances d’un départ semblent désormais réduites », a indiqué le journal, alors que des clubs de la Saudi Pro League et de la MLS s’étaient intéressés au joueur. Cette accalmie devrait au moins permettre de rassurer un peu les supporters.