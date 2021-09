Thierry Henry espère voir Lionel Messi briller au PSG

Dans un entretien accordé au Parisien, l'ex-attaquant d'Arsenal Thierry Henry, aujourd'hui consultant à Prime Video Sport, a demandé du temps aux supporters du Paris Saint-Germain pour voir Lionel Messi briller au sein du club de la capitale, afin que l'ancien du FC Barcelone puisse trouver des automatistes avec ses deux autres coéquipiers en attaque Neymar Jr et Kylian Mbappé.

« Même si vous savez que je resterai à vie un supporter d'Arsenal, soyons un peu chauvins... Voir Messi au Parc, c'est magnifique. On a tous envie de voir le trio, avec Mbappé et Neymar, montrer de belles choses. On attend beaucoup du PSG, on aimerait que la sauce prenne. Surtout en Ligue des Champions », a-t-il déclaré dans les colonnes du quotidien.