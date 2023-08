PSG : Warren Zaïre-Emery évoque sa relation avec Luis Enrique

La suite après cette publicité

Auteur de 31 rencontres toutes compétitions confondues la saison passée (10 titularisations, 3 buts), le milieu de terrain français Warren Zaïre-Emery est rapidement devenu l’un des chouchous des supporters du Paris Saint-Germain, qui le souhaiteraient le voir à l’œuvre plus souvent cette saison. Même si les choix tactiques reviendront à Luis Enrique, arrivé dans le club de la capitale début juillet. Si ce dernier s’est déjà enflammé à son égard, le joueur de 17 ans a hâte d’évoluer sous les ordres de son nouveau coach dans un entretien accordé au Parisien.

«Tout le monde le connaît, avec sa philosophie de jeu offensive qui me convient très bien, même si je peux aussi défendre. Je pense que le coach me fait confiance. Il est très proche des joueurs, nous parle beaucoup, prend le temps d’expliquer, que ce soit en groupe ou à la vidéo, lors de séances individuelles. Il est là pour que nous soyons le plus fort possible en tant qu’équipe. Il ne nous a pas parlé de Xavi, Busquets ou Iniesta, mais je pense qu’il essaye de reproduire avec nous ce qu’il a pu mettre en place avec le Barça.»