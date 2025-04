Real Madrid : la discussion des arbitres qui a mené au rouge de Mbappé

Auteur d’une semelle très dangereuse sur le joueur d’Alaves Antonio Blanco, Kylian Mbappé a été expulsé après 37 minutes lors du déplacement du Real Madrid dans le pays Basque. Une expulsion qui n’a pas été immédiate, mais après un appel de l’arbitre VAR auprès de son central. Ce lundi, Mundo Deportivo dévoile la bande audio de la discussion des deux hommes qui a mené à cette expulsion. «Bon. L’impact est fort, c’est intense, il y a des torsions, c’est un carton rouge. Je lui retire le carton jaune et je mets un carton rouge à Kylian Mbappé», a froidement analysé César Soto Grado, arbitre de la rencontre.

La suite après cette publicité

Compte tenu de la violence du choc, la suspension du Merengue pourrait être de deux matchs, mais le Comité de Discipline de la RFEF pourrait réduire la sanction à un seul. Malgré ce carton rouge, le Real Madrid s’est imposé sur la plus petite des marges grâce à un but d’Eduardo Camavinga, quelques minutes avant d’être réduits à 10. Pour Kylian Mbappé, il s’agit du quatrième carton rouge de sa carrière, le premier à Madrid et surtout le premier depuis 2019 et la finale de la Coupe de France contre Rennes.