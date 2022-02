LdC, PSG : Angel Di Maria évoque ses retrouvailles avec le Real Madrid

C'est le grand jour ! Le PSG accueille le Real Madrid ce mardi soir (21 heures) dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Une rencontre très attendue par tous les supporters parisiens, qui rêvent de voir leur équipe soulever la coupe aux grandes oreilles depuis de longues années. Ce choc européen reste en attendant une partie spéciale pour Angel Di Maria (34 ans), pressenti pour être titulaire aux côtés de Kylian Mbappé et Lionel Messi face à son ancien club, lui qui a porté le maillot blanc des Merengues de 2010 à 2014.

« C'est une ancienne équipe, une équipe où j'ai gagné la Ligue des champions, où j'ai passé quatre années inoubliables, où ma première fille est née. Je pense que c'est un match spécial, nous l'avons déjà vécu les années précédentes contre Madrid. Je pense que nous avons les meilleurs joueurs du monde pour pouvoir affronter ce match et faire les choses du mieux que nous pouvons. J'aime beaucoup les matchs importants. [...] La motivation, la concentration, l'adrénaline de ce jour-là, je pense que c'est quelque chose de très agréable. Je pense que le plus important dans tout ça c'est de toujours avoir une mentalité positive et de savoir que l'on est là où l'on est grâce à tout ce que l'on a accompli et que ces matchs sont l'occasion de profiter et de faire de son mieux », a ainsi expliqué Fideo sur les réseaux sociaux du Paris SG. Rendez-vous sur la pelouse du Parc des Princes.

