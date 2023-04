PSG : Christophe Galtier calme le jeu autour de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

En conférence de presse avant d’affronter l’OGC Nice samedi soir (21h) pour la 30e journée de Ligue 1, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier a été naturellement interrogé sur la polémique concernant Kylian Mbappé, qui a envoyé un message cinglant à a direction après la vidéo de campagne de réabonnement. Le technicien du club de la capitale assure que la relation entre le numéro 7 et ses dirigeants est revenue à la normale.

«C’est très difficile pour moi de m’exprimer, ça concerne Kylian et le club, il est apparu dans de bonne conditions, il était souriant, il a écourté sa séance avec une gêne à la hanche, ce qui ne va pas compromettre sa participation au match. Il y a eu beaucoup de discussions entre Kylian et le club et je pense que l’incident ou le malentendu est dissipé», a-t-il confié aux journalistes avant le déplacement en Côte d’Azur.

À lire

Le groupe du PSG à Nice

Pour ce match crucial du PSG, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur une victoire 2-0 du PSG face à Nice (cotée à 8,70) pour tenter de remporter 87€.