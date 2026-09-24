Qualifs CAN 2027 : la RD Congo démarre par un succès contre la Guinée équatoriale

Ce mercredi marque le coup d’envoi des éliminatoires à la Coupe d’Afrique des Nations 2027, qui se déroulera l’été prochain en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Seizième de finaliste de la dernière Coupe du Monde, la République démocratique du Congo ouvrait le bal avec la réception de la Guinée équatoriale, dans un Stade des Martyrs limité à 20 000 spectateurs. Nettement supérieurs à leur adversaire du soir, les hommes de Sébastien Desabre se sont imposés (2-0) pour lancer leur campagne de qualification. Les Léopards n’ont mis que quelques minutes pour ouvrir le score, après un coup franc de Mbuku et une tête piquée de Chancel Mbemba (4e). Dominateurs, les Léopards ont eu plusieurs opportunités pour faire le break, mais Aaron Wan-Bissaka et Noah Sadiki ont tous deux trouvé la barre transversale guinéo-équatorienne.

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Malgré un léger sursaut des visiteurs en seconde période, la RDC a doublé la mise par l’intermédiaire de Yoane Wissa, auteur de son 12e but en sélection congolaise (72e). Par la suite, les Congolais ont tranquillement géré leur avance et Sébastien Desabre en a profité pour notamment lancer le Lensois Junior Kadile, un des nombreux binationaux ayant choisi de représenter la RDC. Avec ce succès, les Léopards ont parfaitement entamé ces qualifications dans le groupe E, où figurent également le Zimbabwe et le Sierra Leone. Dans le même temps, la Mauritanie a dominé la République centrafricaine (3-1) dans la poule F, alors que la Libye a arraché in-extremis le nul face au Botswana (2-2), dans la poule H où est aussi la Tunisie.