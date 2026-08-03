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Vozinha s’engage enfin avec Colo-Colo

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Vozinha avec le Cap-Vert lors de la Coupe du Monde 2026 @Maxppp

Le feuilleton est terminé : Vozinha s’est officiellement engagé avec Colo-Colo ce lundi soir. Après des jours de doute et des rumeurs l’envoyant à la RS Berkane, le gardien de 40 ans a maintenu son choix initial. Révélation de la Coupe du Monde 2026 avec le Cap-Vert, le vétéran s’offre ainsi un nouveau défi exotique en Amérique du Sud.

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Son arrivée au Chili a d’ailleurs donné lieu à un accueil triomphal, le joueur étant acclamé par une marée de supporters à l’aéroport. Érigé en star grâce au parcours historique des Requins Bleus au Mondial, le portier cap-verdien débarque à Colo-Colo avec un tout autre statut pour lancer ce nouveau chapitre.

Pub. le - MAJ le
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