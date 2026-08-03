Vozinha s’engage enfin avec Colo-Colo

Le feuilleton est terminé : Vozinha s’est officiellement engagé avec Colo-Colo ce lundi soir. Après des jours de doute et des rumeurs l’envoyant à la RS Berkane, le gardien de 40 ans a maintenu son choix initial. Révélation de la Coupe du Monde 2026 avec le Cap-Vert, le vétéran s’offre ainsi un nouveau défi exotique en Amérique du Sud.

La suite après cette publicité

¡Vozinha ya es del Cacique! ✍🏻⚪️⚫️



Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo. 🤟🏻🤍🖤



¡Bienvenido a la familia colocolina! ⚽️



----



Vozinha is now a Cacique player! ✍🏻⚪️⚫️



Alongside our… pic.twitter.com/JSjuwYQIOc — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

Son arrivée au Chili a d’ailleurs donné lieu à un accueil triomphal, le joueur étant acclamé par une marée de supporters à l’aéroport. Érigé en star grâce au parcours historique des Requins Bleus au Mondial, le portier cap-verdien débarque à Colo-Colo avec un tout autre statut pour lancer ce nouveau chapitre.