La presse argentine annonce un accord entre Chelsea et Manchester City pour Enzo Fernandez

Et si Enzo Fernandez avait joué son dernier match avec Chelsea le week-end dernier contre Fulham ? Entré en jeu sous les sifflets des supporters anglais, ceux des Cottagers comme ceux des Blues, le milieu de terrain est en passe d’être transféré du côté de Manchester City. D’après les informations du média argentin Tyc Sports, les deux clubs ont trouvé un terrain d’entente. Le joueur de 25 ans va faire l’objet d’une transaction estimée à 140 M€, soit le montant que les Skyblues préparaient il y a un peu moins de 48 heures.

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Cette offre a visiblement suffi pour convaincre son homologue de Londres. Il faut dire qu’il n’y avait plus vraiment d’obstacle dans ce dossier une fois la proposition exigée arrivée sur le bureau de la direction. Le vice-champion du monde en titre souhaitait quitter le club depuis plusieurs mois maintenant, agacé par les résultats trop faibles de son équipe, dont il est pourtant le vice-capitaine après Reece James. Il a longtemps espéré le Real Madrid, mais c’est finalement à Manchester City qu’il débarquera.

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Un contrat jusqu’en 2032

Un moindre mal, d’autant qu’il retrouvera Enzo Maresca là bas. Le nouvel entraîneur des Citizens a pris la suite de Pep Guardiola et avait fait de son ancien joueur à Chelsea l’une de ses priorités pour reconstruire son milieu de terrain. Les départs de Bernardo Silva et de Rodri principalement, mais aussi de Tijjani Reijnders, obligeaient le club à recruter en nombre et en qualité. Apès Elliot Anderson en début de mercato, et Ayyoub Bouaddi hier, Enzo Fernandez va venir compléter ce trio de très haut niveau.

Le feuilleton aura été long à se boucler. Dans un premier temps, Chelsea a fait de la résistance en fixant la barre des 140 M€ et en imposant une dead-line officieuse. Cette limite a été dépassée depuis dix jours maintenant mais City a décidé de repasser à l’attaque après une première offre estimée à 120 M€. La seconde fut la bonne. Arrivé en janvier 2023 de Benfica pour 120 M€ environ, l’Argentin fait à nouveau l’objet d’un énorme transfert. Il devrait s’engager dans les prochains jours jusqu’en 2032, assure Tyc Sports.