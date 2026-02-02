Le Paris FC s’offre Rudy Matondo

Après avoir bouclé les arrivées de Koleosho, de Munetsi et de Coppola, le Paris FC vient d’enregistrer une quatrième arrivée. Comme nous l’avions révélé, le club francilien a bouclé l’arrivée du milieu de 17 ans, Rudy Matondo, évoluant à Auxerre.

La suite après cette publicité

«L’AJ Auxerre annonce le transfert de Rudy Matondo au Paris FC. Le jeune milieu de terrain (17 ans), arrivé au Centre de formation en 2023 en provenance de Grigny, aura porté le maillot bleu et blanc en U19, Youth League, N3 et à 22 reprises avec l’équipe professionnelle», confirme l’AJA. Un transfert qui a coûté environ 15 millions d’euros au PFC. Pure pépite du centre de formation de l’AJA, Matondo a disputé 16 rencontres de Ligue 1 cette saison (607 minutes), dont six titularisations.